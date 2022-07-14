Ракетный удар по Виннице: количество погибших возросло до 22
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 22. Только шесть тел удалось идентифицировать. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Только 6 из них удалось идентифицировать.
Для установления личности погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00
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“Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек”, – сообщил Клименко.
Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек. Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей.
Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений российской федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров.
Дополнение
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря.
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, парковке вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилью людей.