Ворожий удар по Вінниці: поцілили три ракети, є 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина

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"Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка", - повідомив Клименко, якого цитує пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Як зазначається, на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

"Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію", - зазначив Клименко.

Доповнення

У Вінниці 14 липня вранці пролунали вибухи, про що повідомила міська рада.