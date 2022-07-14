Ворожий удар по Вінниці: поцілили три ракети, є 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей, є 6 поранених та 2 загиблих, серед них дитина. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише УНН.
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"Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка", - повідомив Клименко, якого цитує пресслужба Нацполіції у Telegram.
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Як зазначається, на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.
"Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію", - зазначив Клименко.
Доповнення
У Вінниці 14 липня вранці пролунали вибухи, про що повідомила міська рада.