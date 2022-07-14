Вражеский удар по Виннице: попали три ракеты, есть 6 раненых и 2 погибших, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, Дом офицеров и жилье людей, есть 6 раненых и 2 погибших, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Прилеты в Виннице. Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположеные неподалеку жилые дома. Сейчас известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок", – сообщил Клименко, которого цитирует пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Детали
Как отмечается, на месте прилетов возник пожар, огонь перебросился и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.
"Срочно направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическую лабораторию", – отметил Клименко.
Дополнение
В Виннице 14 июля утром прозвучали взрывы, о что сообщил городской совет.