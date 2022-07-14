Кулеба про удар по Вінниці: ми віддамо під суд російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові

Цитата

«У той час, як у Гаазі проходить конференція з відповідальності під керівництвом (голови МЗС Нідерландів – ред.) Вопке Хекстри, росія вчиняє черговий воєнний злочин. Серед інших жертв ракетного удару по Вінниці загинула щонайменше одна дитина. Ми віддамо під суд російських військових злочинців за кожну краплю української крові та сліз», - написав міністр.

Раніше сьогодні він брав участь у Міжнародній конференції із притягнення рф до відповідальності за злочини в Україні.

Контекст

За даними поліції, по Вінниці окупанти вдарили трьома ракетами.

Офіс Генпрокурора повідомляє, що внаслідок ракетного удару по центру Вінниці відомо про 17 загиблих, серед них 2 дітей.