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Армия рф выпустила по Виннице четыре ракеты "Калибр". Вес каждой - 1770 кг.

Армия рф выпустила по Виннице четыре ракеты "Калибр". Вес каждой - 1770 кг.

Киев • УНН

 • 305381 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО, сообщает Винницкий городской совет, информирует УНН.

Детали 

Ракета "Калибр" может огибать рельефы местности, а также избегать известные врагу средства противовоздушной обороны (ПВО).

Цитата

"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Э. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м. 20 см. Боевая часть – 450 кг", – говорит начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины Сергей Гайдыш.

Также, по словам работника ГСЧС, данная ракета имеет две системы наведения: первая – полностью автономная, вторая – через ГЛОНАСС и GPS.

"Она еще может быть во время полета корректируется. Над поверхностью моря ракета летит на высоте до 20 м. Над поверхностью земли – возможно от 50 до 180 м, в зависимости от известного врагу рельефа местности. На подлете к установленной цели поражения ракета снижается на высоту до 20 м", - заявил Гайдыш.

Дополнение 

Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы. Число погибших в результате вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 22. Только шесть тел удалось идентифицировать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал привлечение к ответственности российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез.

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