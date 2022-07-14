Зеленський про ворожий удар по Вінниці: цей день укотре довів, що росія має бути визнана державою-терористом

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"Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам. Демократичному світу. Цей день укотре довів, що росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені", - сказав він.

Зеленський додав, що одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед".

"Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр... А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?", - наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що серед загиблих сьогодні у Вінниці – дівчинка, їй було чотири роки, звати Ліза.

"Чотири роки дитині! Її мати у важкому стані... росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України", - зазначив він.

Президент наголосив, що також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані й спрямовані на відшкодування збитків жертвам російського терору.

"Абсолютно необхідно якнайшвидше запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дадуть змогу терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти. І я хочу підкреслити: це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно всім вам, усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи. Терор – це вірус. І якщо хтось із терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших", - додав він.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці – влучили у будівлю з офісними приміщеннями. Також від ударів було пошкоджено Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.