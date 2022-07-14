Зеленский о вражеском ударе по Виннице: этот день в очередной раз доказал, что россия должна быть признана государством-террористом

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"Сегодня я адресую это обращение не украинцам и украинкам, как обычно, а нашим партнерам. Демократическому миру. Этот день в очередной раз доказал, что россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как россия. Никакое другое государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь. В ​​результате только одного ракетного удара по нашему городу Винницы убито 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных тяжело раненые", - сказал он.

Зеленский добавил, что одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед".

"Внутри были люди. Наталья, ей 40 лет. Татьяна, ей 32 года. Владимир, ему 61 ​​год. Вера, ей 55 лет. Я увидел их среди безвестно пропавших. Понимаете, было даже неизвестно, что вообще произошло с людьми , которые просто пошли в медицинский центр... А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог, как бы это было названо? Разве не терроризмом?", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что среди погибших сегодня в Виннице – девочка, ей было четыре года, зовут Лиза.

"Четыре года ребенку! Ее мать в тяжелом состоянии... россия оборвала жизнь девочки как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан. Вспоминаете ли вы хотя бы какую-нибудь террористическую организацию, которая позволяла бы себе такую ​​дерзость? Убивать именно тогда, когда ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения. россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно быстрее нужен Специальный трибунал по поводу российской агрессии против Украины", - отметил он.

Президент подчеркнул, что также как можно скорее должен заработать специальный компенсационный механизм, посредством которого все российские активы и средства во всех странах мира должны быть конфискованы и направлены на возмещение ущерба жертвам российского террора.

"Совершенно необходимо как можно быстрее ввести такие ограничения против российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества. И я хочу подчеркнуть: это все нужно не одной только Украине, не только нашим гражданам, чьи жизни под угрозой от российского террора. Это нужно всем вам, всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы чуть-чуть. Террор – это вирус. И если кто-то из террористов остается безнаказанным, это только поощряет других", - добавил он.

Напомним

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице – попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов был поврежден Дом офицеров и расположеные неподалеку жилые дома.