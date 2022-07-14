Зеленский о вражеском ударе по Виннице: этот день в очередной раз доказал, что россия должна быть признана государством-террористом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что сегодняшний день, когда был нанесен ракетный удар по Виннице, в очередной раз доказал, что россия должна быть официально признана государством-террористом, передает УНН.
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"Сегодня я адресую это обращение не украинцам и украинкам, как обычно, а нашим партнерам. Демократическому миру. Этот день в очередной раз доказал, что россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как россия. Никакое другое государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь. В результате только одного ракетного удара по нашему городу Винницы убито 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных тяжело раненые", - сказал он.
Зеленский добавил, что одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед".
"Внутри были люди. Наталья, ей 40 лет. Татьяна, ей 32 года. Владимир, ему 61 год. Вера, ей 55 лет. Я увидел их среди безвестно пропавших. Понимаете, было даже неизвестно, что вообще произошло с людьми , которые просто пошли в медицинский центр... А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог, как бы это было названо? Разве не терроризмом?", - подчеркнул глава государства.
Зеленский рассказал, что среди погибших сегодня в Виннице – девочка, ей было четыре года, зовут Лиза.
"Четыре года ребенку! Ее мать в тяжелом состоянии... россия оборвала жизнь девочки как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан. Вспоминаете ли вы хотя бы какую-нибудь террористическую организацию, которая позволяла бы себе такую дерзость? Убивать именно тогда, когда ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения. россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно быстрее нужен Специальный трибунал по поводу российской агрессии против Украины", - отметил он.
Президент подчеркнул, что также как можно скорее должен заработать специальный компенсационный механизм, посредством которого все российские активы и средства во всех странах мира должны быть конфискованы и направлены на возмещение ущерба жертвам российского террора.
"Совершенно необходимо как можно быстрее ввести такие ограничения против российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества. И я хочу подчеркнуть: это все нужно не одной только Украине, не только нашим гражданам, чьи жизни под угрозой от российского террора. Это нужно всем вам, всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы чуть-чуть. Террор – это вирус. И если кто-то из террористов остается безнаказанным, это только поощряет других", - добавил он.
Напомним
Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице – попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов был поврежден Дом офицеров и расположеные неподалеку жилые дома.