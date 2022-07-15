Мати загиблої дівчинки у Вінниці вижила - Братчук

Цитата

"Багатьма тг-каналами пройшла інформація, що мама загиблої дівчинки у Вінниці пішла з життя. Майже відразу, слава Богу, надійшла інша інформація і цю помилку виправили. Молимося за життя Ірини й усі ми!", - написав він.

Також Братчук прикріпив скриншот, де пишуть, що Ірина прийшла до тями і її відключили від ШВЛ.

Доповнення

Маленька Ліза, яка загинула вчора, 14 липня, у Вінниці, раніше знялася в Новорічному ролику за участю Олени Зеленської.

Нагадаємо

Російські військовослужбовці обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг.

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 23.