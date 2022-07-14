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Ракетний удар рашистів по Вінниці: кількість загиблих зросла до 23

Ракетний удар рашистів по Вінниці: кількість загиблих зросла до 23

Київ • УНН

 • 390372 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 23.  Госпіталізовано 64 людини, у тому числі 2 дитини, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Повідомляється, що станом на 19.40. загинуло 23 особи (з них 3 дитини). Звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини.

У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.

За даними рятувальників, триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній.

Доповнення

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.

Українські Національні Новини

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