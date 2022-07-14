Ракетный удар рашистов по Виннице: количество погибших возросло до 23
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 23. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 ребенка, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 19:40, погибло 23 человека (из них 3 ребенка). Обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка.
В тяжелом состоянии находится 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.
По данным спасателей, продолжается поиск 42 человек связи с которыми отсутствует.
Дополнение
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря.
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилью людей.