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Мать погибшей девочки в Виннице выжила - Братчук

Мать погибшей девочки в Виннице выжила - Братчук

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что мать погибшей девочки Лизы в Виннице выжила, передает УНН.

Цитата

"Многими тг-каналами прошла информация, что мама погибшей девочки в Виннице ушла из жизни. Почти сразу, слава Богу, поступила другая информация и эту ошибку исправили. Молимся за жизнь Ирины и все мы!", - написал он.

Также Братчук прикрепил скриншот, где пишут, что Ирина очнулась и ее отключили от ИВЛ.

Дополнение 

Маленькая Лиза, погибшая вчера, 14 июля, в Виннице, ранее снялась в Новогоднем ролике с участием Елены Зеленской.

Напомним 

Российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. 

Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 23.

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