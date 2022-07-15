Мать погибшей девочки в Виннице выжила - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что мать погибшей девочки Лизы в Виннице выжила, передает УНН.
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"Многими тг-каналами прошла информация, что мама погибшей девочки в Виннице ушла из жизни. Почти сразу, слава Богу, поступила другая информация и эту ошибку исправили. Молимся за жизнь Ирины и все мы!", - написал он.
Также Братчук прикрепил скриншот, где пишут, что Ирина очнулась и ее отключили от ИВЛ.
Дополнение
Маленькая Лиза, погибшая вчера, 14 июля, в Виннице, ранее снялась в Новогоднем ролике с участием Елены Зеленской.
Напомним
Российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг.
Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 23.