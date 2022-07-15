"Я знаю цю дівчинку": Олена Зеленська оприлюднила ролик із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою

Цитата

"Сьогодні (14 липня - ред.) з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала…", - написала Зеленська.

Маленька Ліза загинула вчора, 14 липня, від російської ракети.

"Я не буду зараз писати всі слова, які дуже хотілося б сказати тим, хто її вбив. Я напишу вам про неї. Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", - додала вона.

Доповнення

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.

Загинуло 23 особи (з них 3 дитини). Звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані. За даними рятувальників, триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній.