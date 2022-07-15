"Я знаю эту девочку": Елена Зеленская обнародовала ролик с погибшей в Виннице 4-летней Лизой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Маленькая Лиза, погибшая вчера, 14 июля, в Виннице, ранее снялась в Новогоднем ролике с участием Елены Зеленской. Об этом сообщила первая леди Украины, передает УНН.
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"Сегодня (14 июля – ред.) с ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я осознала, что знаю эту девочку. Знала…", - написала Зеленская.
Маленькая Лиза погибла вчера, 14 июля, от российской ракеты.
"Я не буду сейчас писать все слова, которые очень хотелось бы сказать тем, кто ее убил. Я напишу вам о ней. Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео к рождественским праздникам. Светлый, искренний, радостный ребенок, которая росла в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера. Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – добавила она.
Дополнение
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря.
Погибли 23 человека (из них 3 ребенка). Обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 34 человека, 5 человек в критическом состоянии. По данным спасателей, продолжается поиск 42 человек связи с которыми отсутствует.