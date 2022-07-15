Ракетний удар по Вінниці: зниклими безвісти залишаються 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару зс рф по центру Вінниці 14 липня залишаються зниклими безвісти 18 людей, кількість загиблих не змінилася. Про це свідчать дані МВС України, пише УНН.
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"Загинуло 23 особи (у тому числі три дитини), залишаються зниклими 18 осіб", - повідомили у МВС у Telegram.
Деталі
71 особу, у тому числі трьох дітей, госпіталізовано. За медичною допомогою усього звернулося 117 осіб.
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ракети у Вінниці підрозділи ДСНС сьогодні вранці відновили. Усього працюють 437 осіб та 66 одиниці техніки.
Доповнення
Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. Влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлових будинках.
Загинули 23 людини, серед них троє дітей. Серед загиблих дітей - 4-річна Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані. Як і 11 дорослих. Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.