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Ракетный удар по Виннице: пропавшими без вести остаются 18 человек

Киев • УНН

 • 260178 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В результате ракетного удара вс рф по центру Винницы 14 июля остаются пропавшими без вести 18 человек, количество погибших не изменилось. Об этом свидетельствуют данные МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

"Погибли 23 человека (в том числе три ребенка), остаются пропавшими 18 человек", - сообщили в МВД в Telegram.

Детали

71 человек, в том числе трое детей, госпитализированы. За медицинской помощью всего обратилось 117 человек.

Аварийно-спасательные работы на месте попадания ракеты в Виннице подразделения ГСЧС сегодня утром возобновили. Всего работают 437 человек и 66 единиц техники.

Дополнение

Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удару по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку близ Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилых домах. 

Погибли 23 человека, среди них трое детей. Среди погибших детей – 4-летняя Лиза. Тела двоих детей до сих пор не идентифицированы. Как и 11 взрослых. Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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