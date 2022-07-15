Ракетный удар по Виннице: пропавшими без вести остаются 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В результате ракетного удара вс рф по центру Винницы 14 июля остаются пропавшими без вести 18 человек, количество погибших не изменилось. Об этом свидетельствуют данные МВД Украины, пишет УНН.
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"Погибли 23 человека (в том числе три ребенка), остаются пропавшими 18 человек", - сообщили в МВД в Telegram.
Детали
71 человек, в том числе трое детей, госпитализированы. За медицинской помощью всего обратилось 117 человек.
Аварийно-спасательные работы на месте попадания ракеты в Виннице подразделения ГСЧС сегодня утром возобновили. Всего работают 437 человек и 66 единиц техники.
Дополнение
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удару по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку близ Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилых домах.
Погибли 23 человека, среди них трое детей. Среди погибших детей – 4-летняя Лиза. Тела двоих детей до сих пор не идентифицированы. Как и 11 взрослых. Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.