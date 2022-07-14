Ракетний удар по Вінниці: відомо вже про 21 загиблого, 46 людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Наразі відомо вже про 21 загиблого через ракетний удар російських окупантів по Вінниці, 46 людей зникли безвісти. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Ракетний удар по Вінниці. Станом на зараз відомо про 21 загиблого, серед них 3 дітей. 52 людини поранено, серед них 3 дітей. Безвісти зниклими вважаються 46 людей", - повідомив Тимошенко у Telegram.
Деталі
За його даними, усього до медичних закладів звернулися 115 постраждалих.
На місці продовжують працювати рятувальники.
"Це жахливий злочин та справжній теракт росії проти українського народу", - наголосив заступник керівника ОП.
Доповнення
російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.
У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.