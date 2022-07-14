Ракетный удар по Виннице: известно уже о 21 погибшем, 46 человек пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На данный момент известно уже о 21 погибшем из-за ракетного удара российских оккупантов по Виннице, 46 человек пропали без вести. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"Ракетный удар по Виннице. По состоянию на данный момент известно о 21 погибшем, среди них 3 детей. 52 человека ранены, среди них 3 детей. Без вести пропавшими считаются 46 человек", - сообщил Тимошенко в Telegram.
Детали
По его данным, всего в медицинские учреждения обратились 115 пострадавших.
На месте продолжают работать спасатели.
"Это ужасное преступление и настоящий теракт россии против украинского народа", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Дополнение
российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удару по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря.
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилью людей.