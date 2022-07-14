Окупанти завдали удару по Вінниці крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. російські окупанти завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря, повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат з місця подій, пише УНН.
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"Сьогодні, 14 липня, близько 11 години, російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці", - повідомив речник ПС ЗСУ.
З його слів, дві ракети було знищенко зенітними ракетними військами ПС.
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У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили по офісній будівлі, медичному центру, Будинку офіцерів та житлах людей.
Наразі відомо про 17 загиблих та близько 90 постраждалих.