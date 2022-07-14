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Оккупанты нанесли удар по Виннице крылатыми ракетами "Калибр" с Черного моря - ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 262571 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. российские оккупанты нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря, сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат с места событий, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, 14 июля, около 11 часов, российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки фактически по центру Винницы", - сообщил представитель ВС ВСУ.

По его словам, две ракеты были уничтожены зенитными ракетными войсками ВС.

Дополнение

В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.

Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, медицинский центр, Дом офицеров и жилища людей.

Сейчас известно о 17 погибших и около 90 пострадавших.

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