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Ворожий обстріл Вінниці: з'явилося відео з моментом ракетного удару

Ворожий обстріл Вінниці: з'явилося відео з моментом ракетного удару

Київ • УНН

 • 529641 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Мережі оприлюднили відеозапис із камер спостереження, на ньому зафіксований ракетний удар по Вінниці, який завдали російські окупанти 14 липня. Ролик опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.

Цитата

"Момент ракетного удару по Вінниці зафіксований на камери спостереження", – йдеться у підписі до відео.

Деталі

На ролику видно, як людей валить з ніг, велосипедів і відкидає від них, ймовірно, вибуховою хвилею. 

Крім цього, з'явилося відео з крамниць Вінниці в районі, в який влучила російська ракета.

Контекст 

Російські окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Загинуло 23 особи (з них 3 дитини). Звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.

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