Ворожий обстріл Вінниці: з'явилося відео з моментом ракетного удару

Цитата

"Момент ракетного удару по Вінниці зафіксований на камери спостереження", – йдеться у підписі до відео.

Деталі

На ролику видно, як людей валить з ніг, велосипедів і відкидає від них, ймовірно, вибуховою хвилею.

Крім цього, з'явилося відео з крамниць Вінниці в районі, в який влучила російська ракета.

Контекст

Російські окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Загинуло 23 особи (з них 3 дитини). Звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.