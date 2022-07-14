Вражеский обстрел Винницы: появилось видео с моментом ракетного удара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Сети обнародовали видеозапись с камер наблюдения, на ней зафиксирован ракетный удар по Виннице, который нанесли российские оккупанты 14 июля. Ролик опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
Цитата
"Момент ракетного удара по Виннице зафиксирован на камеры наблюдения", – говорится в подписи к видео.
Детали
На ролике видно, как людей валит с ног, велосипедов и отбрасывает от них, вероятно, взрывной волной.
Кроме этого, появилось видео из магазинов Винницы в районе, в который попала российская ракета.
Контекст
Российские оккупанты обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.
Погибли 23 человека (из них 3 ребенка). Обратились за помощью 115 человек, госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.