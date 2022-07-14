У Вінниці шукають навідника ворожого вогню: затримали десятки людей

Цитата

“Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, СБУ. Після цього вже можна буде сказати дані про те, що є конкретні навідники. Цей тип артилерії є тим, який наводиться по координатах”, – заявив міністр.

Доповнення

Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 23. Госпіталізовано 64 людини, у тому числі 2 дитини.