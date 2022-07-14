В Виннице ищут наводчика вражеского огня: задержали десятки человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге сообщил, что в настоящее время полиция и Служба безопасности Украины ищут наводчиков вражеского огня, нанесших удар по Виннице. Задержаны десятки человек, передает УНН.
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“После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Они сейчас собственно проходят опрос в органах полиции, СБУ. После этого уже можно будет сказать данные о том, что есть конкретные наводчики. Этот тип артиллерии является тем, который приводится по координатам”, – заявил министр.
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Сегодня российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.
Количество погибших вследствие вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 23. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 ребенка.