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В Виннице ищут наводчика вражеского огня: задержали десятки человек

В Виннице ищут наводчика вражеского огня: задержали десятки человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге сообщил, что в настоящее время полиция и Служба безопасности Украины ищут наводчиков вражеского огня, нанесших удар по Виннице. Задержаны десятки человек, передает УНН.

Цитата

“После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Они сейчас собственно проходят опрос в органах полиции, СБУ. После этого уже можно будет сказать данные о том, что есть конкретные наводчики. Этот тип артиллерии является тем, который приводится по координатам”, – заявил министр.

Дополнение

Сегодня российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.

Количество погибших вследствие вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 23. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 ребенка.

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