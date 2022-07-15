Трагедія для всієї України: фоторепортаж наслідків ракетного удару по Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Минулої доби російські окупанти здійснили в Україні черговий теракт, який забрав житті мирних жителів. Рашисти вдарили по центру Вінниці – загинуло 23 людини, серед яких троє дітей, за медичною допомогою звернулося 117 осіб, пошкоджено понад півсотні будівель та 40 автівок. УНН публікує кадри наслідків трагедії.
Деталі
За останніми даними, внаслідок ракетного удару зс рф по центру Вінниці залишаються зниклими безвісти 18 людей, кількість загиблих не змінилася – 23 особи.
Ракетний удар стався об 11:00, коли в місті була година пік. Серед загиблих маленька дівчинка Ліза, яка разом з мамою йшла на заняття. Раніше Ліза знялася у новорічному ролику за участю першої леді країни Олени Зеленської. Мати дівчинки вижила.
У мережі оприлюднили відеозапис із камер спостереження, на якому зафіксовано момент ракетного удару.
Окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збила ППО.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають коригувальників ворожого вогню по Вінниці. Вже затримано десятки людей.
Доповнення
Як зазначив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, день, коли було завдано ракетного удару по Вінниці, вкотре довів, що росія має бути офіційно визнана державою-терористом.