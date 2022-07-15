Трагедія для всієї України: фоторепортаж наслідків ракетного удару по Вінниці

Деталі

За останніми даними, внаслідок ракетного удару зс рф по центру Вінниці залишаються зниклими безвісти 18 людей, кількість загиблих не змінилася – 23 особи.



Ракетний удар стався об 11:00, коли в місті була година пік. Серед загиблих маленька дівчинка Ліза, яка разом з мамою йшла на заняття. Раніше Ліза знялася у новорічному ролику за участю першої леді країни Олени Зеленської. Мати дівчинки вижила.

У мережі оприлюднили відеозапис із камер спостереження, на якому зафіксовано момент ракетного удару.



Окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збила ППО.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають коригувальників ворожого вогню по Вінниці. Вже затримано десятки людей.



Доповнення

Як зазначив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, день, коли було завдано ракетного удару по Вінниці, вкотре довів, що росія має бути офіційно визнана державою-терористом.