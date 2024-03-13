TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект

Палата представителей США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который дает китайскому владельцу TikTok ByteDance около шести месяцев на то, чтобы избавиться от американских активов приложения для коротких видео, которым пользуются около 170 миллионов американцев, или же ему грозит запрет, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Законопроект был принят 352 голосами против 65 при поддержке обеих партий, но в Сенате США, как пишет издание, "его ждет более неопределенный путь, где некоторые выступают за другой подход к регулированию приложений, принадлежащих иностранцам, которые могут создавать проблемы безопасности". Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер не сообщил, как он планирует действовать.

Судьба TikTok стала серьезной проблемой в Вашингтоне. Законодатели-демократы и республиканцы заявили, что их офисы получили большое количество звонков от подростков-пользователей TikTok, которые выступают против закона, причем объем жалоб порой превышают количество звонков с просьбой о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, отмечает издание.

Эта мера также является последним в серии шагов Вашингтона в ответ на беспокойство США относительно национальной безопасности в отношении Китая: от подключенных транспортных средств до современных чипов искусственного интеллекта и кранов в американских портах.

Голосование состоялось чуть более чем через неделю после того, как законопроект был предложен после одного публичного слушания с небольшими дебатами, и после того, как принятие решения в Конгрессе застопорилось более чем на год. В прошлом месяце кампания по переизбранию президента США Джо Байдена присоединилась к TikTok, что породило надежду среди официальных лиц TikTok, что в этом году принять закон маловероятно, пишет издание.

Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле на прошлой неделе проголосовал 50 против 0 в пользу законопроекта, поставив его на голосование перед полным составом Палаты представителей.

Генеральный директор TikTok Шу Цзы Чу посетит Капитолийский холм в среду в ходе ранее запланированной поездки, чтобы поговорить с сенаторами, сообщил источник, информированный по этому вопросу.

"Этот закон имеет заранее определенный результат: полный запрет TikTok в США", - заявила компания перед голосованием.

"Правительство пытается лишить 170 миллионов американцев их конституционного права на свободу выражения взглядов", - добавили в компании.

На прошлой неделе Байден заявил, что подпишет законопроект. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что цель состоит в том, чтобы положить конец китайской собственности на него, а не запретить TikTok.

"Хотим ли мы, чтобы TikTok как платформа принадлежал американской компании или принадлежал Китаю? Хотим ли мы, чтобы данные с TikTok - данные детей, данные взрослых - были, оставались здесь, в Америке, или шли в Китай?" - сказал он.

Непонятно, одобрит ли Китай продажу, или активы TikTok в США могут быть отчуждены через шесть месяцев.

Если ByteDance не сможет этого сделать, магазины приложений, управляемые Apple, Alphabet Google и другие не смогут по закону США предлагать TikTok или предоставлять услуги веб-хостинга приложениям, контролируемым ByteDance.

Дополнение

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп пытался запретить TikTok и WeChat, принадлежащий Китаю, но попытка была заблокированной судом. В последние дни он выразил обеспокоенность по поводу запрета.

Любое отчуждение TikTok в США почти наверняка столкнется с юридическими проблемами, компания должна подать соответствующие документы в течение 165 дней с момента подписания законопроекта президентом.

В ноябре американский судья заблокировал запрет штата Монтана на использование TikTok после того, как компания подала в суд.