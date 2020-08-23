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Тихановская: мне не о чем просить Путина, кроме как об уважении суверенитета Беларуси

Киев • УНН

 • 12496 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская заявила, что ей нет причин контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным и нечего у него просить, кроме как об уважении к суверенитету Беларуси. Об этом оппозиционер рассказала в интервью Reuters, передает УНН.

Тихановская: мне не о чем просить Путина, кроме как об уважении суверенитета Беларуси

“Мне не о чем его просить, только о суверенитете”, — сказала она.

Тихановская, которая является главным соперником правящего республикой более четверти века Александра Лукашенко, покинула страну на следующий день после объявления результатов президентских выборов и начала массовых протестов, объяснив это угрозой своей безопасности, и сейчас находится в Литве.

“Любые будущие отношения с Россией или другими странами должны определяться народом и новым президентом”, — сказала Тихановская, которая в ходе предвыборной кампании говорила, что не хочет власти и в случае победы проведет новые президентские выборы с участием всех допущенных кандидатов.

На пресс-конференции в пятницу она сказала, что Кремль не делал попыток связаться с ней. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что по мнению России диалог с оппозицией был бы вмешательством во внутренние дела Беларуси.

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Россия и Белоруссия на бумаге объединены Договором о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин изо всех сил пытается превратить его в политическую и экономическую реальность, но Лукашенко сопротивляется и время публично выступает против предложений Москвы о более глубокой политической и экономической интеграции.

В интервью изданию в субботу Тихановская сказала, что у нее было много телефонных разговоров с лидерами разных стран. Ни один из них не сказал, что считает ее избранным президентом Беларуси.

“Я понимаю, что у них нет прав и возможностей вмешиваться во внутренние дела нашей страны ... Я просила всех уважать независимость нашей страны, суверенитет нашей страны”, — сказала она.

На вопрос, какие страны контактировали с ней, Тихановская назвала Канаду, США, Великобританию, Германию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и другие.

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Тихановская, муж которой, популярный блогер Сергей Тихановский, сидит в белорусской тюрьме, считает, что Лукашенко рано или поздно будет вынужден уйти, даже если ему удастся сохранить власть сейчас.

“Белорусский народ изменился за этот год. Белорусский народ не примет его как президента, и не позволит ему вести себя с ним, как раньше”, — сказала она. — “Я уверена, что рано или поздно ему придется уйти”.

В протестах против официальных результатов выборов, которые отдали Лукашенко более 80% голосов, приняли участие сотни тысяч человек. С конца прошлой недели протесты распространились на предприятия, включая стратегически важный для страны “Беларуськалий”. Однако к середине текущей недели большинство предприятий вернулось к работе, хотя часть их работников продолжает бастовать.

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Лукашенко, выступая на митинге в Гродно в субботу, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия.

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