Тіхановська: мені нема про що просити Путіна, крім як про повагу суверенітета Білорусі

“Мені нема про що його просити, тільки про суверенітет”, — сказала вона.

Тіхановська, яка є головним суперником правлячого республікою понад чверть століття Олександра Лукашенка, покинула країну на наступний день після оголошення результатів президентських виборів і початку масових протестів, пояснивши це загрозою своїй безпеці, і зараз знаходиться в Литві.

“Будь-які майбутні відносини з Росією або іншими країнами повинні визначатися народом і новим президентом”, — сказала Тіхановська, яка в ході передвиборної кампанії говорила, що не хоче влади і в разі перемоги проведе нові президентські вибори за участю всіх недопущених кандидатів.

На пресконференції в п’ятницю вона сказала, що Кремль не робив спроб зв’язатися з нею. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков говорив, що на думку Росії діалог з опозицією був би втручанням у внутрішні справи Білорусі.

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Росія та Білорусія на папері об’єднані Договором про колективну безпеку (ОДКБ). Путін щосили намагається перетворити його в політичну і економічну реальність, але Лукашенко пручається і часом публічно виступає проти пропозицій Москви про глибшу політичну та економічну інтеграцію.

В інтерв’ю виданню в суботу Тіхановська сказала, що у неї було багато телефонних розмов з лідерами різних країн. Жоден з них не сказав, що вважає її обраним президентом Білорусі.

“Я розумію, що у них немає прав і можливостей втручатися у внутрішні справи нашої країни ... Я просила всіх поважати незалежність нашої країни, суверенітет нашої країни”, — сказала вона.

На питання, які країни контактували з нею, Тіхановська назвала Канаду, США, Великобританію, Німеччину, Польщу, Литву, Латвію, Естонію та інші.

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Тіхановська, чоловік якої, популярний блогер Сергій Тіхановський, сидить в білоруській в’язниці, вважає, що Лукашенко рано чи пізно буде змушений піти, навіть якщо йому вдасться зберегти владу зараз.

“Білоруський народ змінився за цей рік. Білоруський народ не прийме його як президента, і не дозволить йому поводитись з ним, як раніше”, — сказала вона. — “Я впевнена, що рано чи пізно йому доведеться піти”.

У протестах проти офіційних результатів виборів, які віддали Лукашенко понад 80% голосів, взяли участь сотні тисяч людей. З кінця минулого тижня протести поширилися на підприємства, включаючи стратегічно важливий для країни “Білоруськалій”. Однак до середини поточного тижня більшість підприємств повернулося до роботи, хоча частина їх працівників продовжує страйкувати.

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Лукашенко, виступаючи на мітингу в Гродно в суботу, доручив з 24 серпня закрити страйкуючі підприємства.