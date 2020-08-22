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Зеленський: якби я був на місці Лукашенко, то провів би нові вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче бути впевнений у своїй перемозі, щоб провести нові вибори. Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Euronews, повна версія якого буде опублікована у вівторок, передає УНН.

Зеленський: якби я був на місці Лукашенко, то провів би нові вибори

"Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то “точно” провів би голосування через місяць — і запросив би в якості спостерігачів міжнародні групи", - пише видання.

“Уявімо, що я впевнений в собі, в народному голосуванні, що я впевнена людина. Як я можу всіх заспокоїти?” — сказав він. “Я б точно сказав: „Через місяць буде нове голосування“. І я балотуюся на нових виборах. Хто хоче балотуватися — вперед!”. “Я б запросив всіх, всіх міжнародних спостерігачів”, — додав український президент.

Зауваження Зеленського прозвучали після того, як Євросоюз та інші західні країни заявили, що не визнають результати президентських виборів 9 серпня, які дали Лукашенко 80% голосів.

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Прихильники опозиційного кандидата Світлани Тіхановської стверджують, що вона була справжньою переможницею. За офіційними даними, вона отримала всього 10%. З тих пір вона виїхала в Литву, побоюючись за свою безпеку.

Президент Зеленський вважає, що будь-який кандидат повинен бути допущений до повторних виборів.

“Я б сказав народу Білорусі: “Будь ласка, вибирайте кого хочете”, — заявив Зеленський в інтерв’ю. — “І після такого результату питань більше не буде. Я в цьому переконаний”.

“Якби Лукашенко переміг, то він би переміг, якщо хтось інший переміг, то це хтось інший... Але всі були б спокійні, без крові, це було б справедливо і увійшло б в історію”.

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