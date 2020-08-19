ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Росія при першому запиті надасть допомогу в справі забезпечення безпеки його країни в разі зовнішньої загрози. Глава Білорусі уточнив, що “йдеться про військову складову” за договором з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ.

Крім того, нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про спільне реагування на загострення ситуації в Білорусі.

Також нагадаємо, що 18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі. Відбулася і розмова Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після цього президент РФ проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном.