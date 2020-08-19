Лукашенко доручив МЗС попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання заворушень"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністерству закордонних справ Білорусі доручено організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію у республіці. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, озвучуючи підсумкові рішення минулого засідання Ради безпеки, передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".
"Їм просто треба розповідати, що відбувається у Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається у Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - сказав Лукашенко.
Він також доручив МЗС проінформувати, що "барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, проводити зараз навчання контрпродуктивно".
"Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться", - додав білоруський лідер.
Як повідомляв УНН, сьогодні Лукашенко зібрав нове засідання Ради безпеки за участю керівників регіонів.