Меркель: Лукашенко відмовився говорити зі мною

Виступаючи після зустрічі лідерів країн Євросоюзу, Меркель заявила, що ЄС підтримає білоруське громадянське суспільство, але важливо, щоб опозиція сама вирішувала, чого вона хоче.

За її словами, вона попередила президента Росії Володимира Путіна про те, що російська військова інтервенція “все ускладнить”.

“Я не бачу для себе ролі посередника в даний момент, так як Лукашенко відмовився зі мною розмовляти, про що я шкодую”, — сказала вона. “З нашого боку ми зробимо все, щоб підштовхнути до національного діалогу”.

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Раніше Лукашенко попросив Путіна передати Меркель прохання не втручатися у справи Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Росія при першому запиті надасть допомогу в справі забезпечення безпеки його країни в разі зовнішньої загрози. Глава Білорусі уточнив, що “йдеться про військову складову” за договором з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ.

Крім того, нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про спільне реагування на загострення ситуації в Білорусі.

Також нагадаємо, що 18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі. Відбулася і розмова Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після цього президент РФ проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном.