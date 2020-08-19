Меркель: Лукашенко отказался говорить со мной

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней угрозы. Глава Беларуси уточнил, что “речь идет о военной составляющей” по договору с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Кроме того, напомним, Лукашенко и Путин договорились о совместном реагирования на обострение ситуации в Беларуси.
Также напомним, что 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во вторник провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси. Состоялась и разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого президент РФ проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном.