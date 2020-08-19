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Меркель: Лукашенко отказался говорить со мной

Меркель: Лукашенко отказался говорить со мной

Киев  •  УНН

 • 17299 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит для себя роли посредника в Беларуси после президентских выборов в республике почти две недели назад, так как президент РБ Александр Лукашенко отказался проводить с ней телефонный разговор. Такие слова канцлера Германии приводит Reuters, передает УНН.

Выступая после встречи лидеров стран Евросоюза, Меркель заявила, что ЕС поддержит белорусское гражданское общество, но важно, чтобы оппозиция сама решала, чего она хочет.

По ее словам, она предупредила президента России Владимира Путина о том, что российская военная интервенция “все усложнит”.

“Я не вижу для себя роли посредника в данный момент, так как Лукашенко отказался со мной разговаривать, о чем я жалею”, — сказала она. “С нашей стороны мы сделаем все, чтобы подтолкнуть к национальному диалогу”.

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Ранее Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней угрозы. Глава Беларуси уточнил, что “речь идет о военной составляющей” по договору с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Кроме того, напомним, Лукашенко и Путин договорились о совместном реагирования на обострение ситуации в Беларуси.

Также напомним, что 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во вторник провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси. Состоялась и разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого президент РФ проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном.

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