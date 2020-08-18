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Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі: деталі

Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі: деталі

Київ • УНН

 • 13360 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Канцлер підкреслила, що білоруський уряд має уникати насильства щодо мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в’язнів і почати національний діалог з опозицією і суспільством, щоб подолати кризу”, — заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Про цю телефонну розмову повідомили також у Кремлі.

“Докладно розглянута ситуація в Білорусі, що виникла після президентських виборів. З російської сторони акцентована неприйнятність будь-яких спроб втручання ззовні у внутрішні справи республіки, що ведуть до подальшої ескалації кризи. Висловлено сподівання на якнайшвидшу нормалізацію обстановки”, - йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Як повідомляв УНН, раніше в Німеччині заявили, що канцлер Ангела Меркель не проводила які б то не було телефонні переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенко з 9 серпня.

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