Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Канцлер підкреслила, що білоруський уряд має уникати насильства щодо мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в’язнів і почати національний діалог з опозицією і суспільством, щоб подолати кризу”, — заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
Про цю телефонну розмову повідомили також у Кремлі.
“Докладно розглянута ситуація в Білорусі, що виникла після президентських виборів. З російської сторони акцентована неприйнятність будь-яких спроб втручання ззовні у внутрішні справи республіки, що ведуть до подальшої ескалації кризи. Висловлено сподівання на якнайшвидшу нормалізацію обстановки”, - йдеться в повідомленні на сайті Кремля.
Як повідомляв УНН, раніше в Німеччині заявили, що канцлер Ангела Меркель не проводила які б то не було телефонні переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенко з 9 серпня.