В Германии опровергли заявление Лукашенко о том, что ему звонила Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко с 9 августа. Об этом заявил в понедельник представитель правительства ФРГ, комментируя информацию о звонке Меркель Лукашенко, передает агентство Reuters, передает УНН.
“Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов”, — отметили в германском кабмине.
В понедельник Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что в воскресенье ему звонила Ангела Меркель и хотела “поговорить”. Впрочем, по словам президента Беларуси, он не со всеми готов сейчас общаться.
Ранее пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы по итогам его телефонного разговора с Меркель сообщила, что “Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в республике) ситуации”.
Выступление Александра Лукашенко на МЗКТ, 17 августа 2020 года: