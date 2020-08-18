У Німеччині спростували заяву Лукашенко про те, що йому телефонувала Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенко з 9 серпня. Про це заявив у понеділок представник уряду ФРН, коментуючи інформацію про дзвінок Меркель Лукашенко, передає агентство Reuters, передає УНН.
“Такої бесіди між Меркель і Лукашенко не було з часу проведення виборів”, — відзначили в німецькому кабміні.
У понеділок Лукашенко на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що в неділю йому дзвонила Ангела Меркель і хотіла “поговорити”. Втім, за словами президента Білорусі, він не з усіма готовий зараз спілкуватися.
Раніше пресслужба литовського президента Гітанаса Науседи за підсумками його телефонної розмови з Меркель повідомила, що “Берлін в даний час по дипломатичних каналах намагається зв’язатися з Лукашенком для пошуку виходу з ситуації, що склалася (в республіці)”.
Виступ Олександра Лукашенка на МЗКТ, 17 серпня 2020 року: