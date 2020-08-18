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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74152 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124188 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105855 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125832 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100874 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101764 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103810 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси: детали

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси: детали

Киев  •  УНН

 • 13354 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно избегать насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и начать национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Об этом телефонном разговоре сообщили также в Кремле.

"Подробно рассмотрена ситуация в Беларуси, возникшая после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущие к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как сообщал УНН, ранее в Германии заявили, что канцлер Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко с 9 августа.

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