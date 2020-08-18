Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно избегать насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и начать национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Об этом телефонном разговоре сообщили также в Кремле.
"Подробно рассмотрена ситуация в Беларуси, возникшая после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущие к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Как сообщал УНН, ранее в Германии заявили, что канцлер Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко с 9 августа.