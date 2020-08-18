Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которых главы государств обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кремля.
"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что во время обсуждения обострившейся ситуации в Беларуси, Путин отметил на недопустимости вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.
"От обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями о ситуации в Ливии и договорились о дальнейших контактах на разных уровнях.
Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а "против всех" проголосовало около 4,6% избирателей. После этого в Беларуси уже вторую неделю продолжаются протесты.