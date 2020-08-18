В Беларуси продолжаются протесты: люди вышли на пикет в знак солидарности с дипломатами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Более 40 человек вышли на пикет к зданию Министерства иностранных дел в Минске. Цель пикета - выразить солидарность белорусским дипломатам. Также продолжаются забастовки на белорусских предприятиях, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Так, у МИДа люди держат в руках плакат "Чтобы не было стыдно за страну". С ними стоит бывший дипломат Валерий Ковалевский, который держит плакат "Дипломаты, служите народу Беларуси, а не узурпатору".
Пикет начался в 13:00, то есть в обеденное время. Некоторые из сотрудников МИДа выходили из здания, но не подходили к пикетчикам.
Видя сотрудников МИДа, люди аплодируют. Они скандируют "Макей, не робей" (обращаясь к главе МИДа Беларуси Владимиру Макею - ред.) и "Забастовка".
Забастовки на заводах в Беларуси также продолжаются.
У завода "Атлант" собирается группа поддержки рабочих. Также работники ОАО "Полесьежилстрой" в Бресте поддержали всю страну в забастовках.
К "Белтелерадиокомпании" не пускают людей, чтобы поддержать бастующих, выставили оцепление и пропускают только сотрудников. Также бастуют на "Белорусском радио".
Сообщается, что с сегодняшнего дня к бессрочной забастовке присоединились также на ОАО "Мозырский НПЗ" и "Белкоммунмаш".
Работники завода "Ударник" тоже просят Лукашенко уйти и присоединились к забастовке.
У главного корпуса БГУ также прошла акция в поддержку общенациональной забастовки. Участниками которой стали студенты, преподаватели и выпускники университета.
"В планах — собираться регулярно с 12:00 до 13:30. Также обсуждается забастовка начиная с сентября, если до конца месяца власть не подаст в отставку. Обсуждение ведётся студенческими организациями и преподавательским составом", - говорится в сообщении.
Напомним, что на фоне массовых протестов в Беларуси госслужащие начали увольняться. Следователь Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца.
Также посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку - он был первым из дипломатов, кто поддержал протестующих.
Кроме того, подал в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИДа Беларуси Андрей Бушила.
Ранее в УНН сообщалось, что МИД Латвии вручил ноту протеста Беларуси из-за задержания своих граждан.