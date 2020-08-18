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У Білорусі тривають протести: люди вийшли на пікет на знак солідарності з дипломатами

У Білорусі тривають протести: люди вийшли на пікет на знак солідарності з дипломатами

Київ • УНН

 • 15448 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Понад 40 людей вийшли на пікет до будівлі Міністерства закордонних справ у Мінську. Мета пікету - висловити солідарність білоруським дипломатам. Також тривають страйки на білоруських підприємствах, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, біля МЗС люди тримають у руках плакат "Щоб не було соромно за країну". З ними стоїть колишній дипломат Валерій Ковалевський, який тримає плакат "Дипломати, служіть народу Білорусі, а не узурпатору".

Пікет розпочався о 13:00, тобто в обідній час. Деякі зі співробітників МЗС виходили з будівлі, але не підходили до пікетників.

Бачачи співробітників МЗС, люди аплодували. Вони скандують "Макєй, нє робєй" (звертаючись до голови МЗС Білорусі Володимира Макея - ред.) і "Забастовка".

Страйки на заводах у Білорусі також продовжують тривати.

Біля заводу "Атлант" збирається група підтримки робітників. Також працівники ВАТ "Поліссяжитбуду" у Бресті підтримали всю країну у страйках.

Вказується, що до "Белтелерадіокомпанії" не пускають людей, щоб підтримати страйкуючих, виставили оточення і пропускають тільки співробітників. Також страйкують на "Білоруському радіо".

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня до безстрокового страйку приєдналися також на ВАТ "Мозирський НПЗ" і "Белкоммунмаш".

Працівники заводу "Ударник" теж просять Лукашенка піти і приєдналися до страйку.

У головному корпусі БДУ також пройшла акція на підтримку загальнонаціонального страйку. Учасниками якої стали студенти, викладачі та випускники університету.

"У планах - збиратися регулярно з 12:00 до 13:30. Також обговорюється страйк починаючи з вересня, якщо до кінця місяця влада не подасть у відставку. Обговорення ведеться студентськими організаціями та викладацьким складом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на тлі масових протестів у Білорусі держслужбовці почали звільнятися. Слідчий Слідчого комітету Білорусі Андрій Остапович подав у відставку і закликав білорусів боротися до кінця.

Також посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку - він був першим з дипломатів, хто підтримав протестуючих.

Крім того, подав у відставку глава департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушила.

Раніше в УНН повідомлялося, що МЗС Латвії вручило ноту протесту Білорусі через затримання своїх громадян.

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