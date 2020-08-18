МИД Латвии вручило ноту протеста Беларуси из-за задержания своих граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство иностранных дел Латвии осудило применение силы органами власти Беларуси к гражданам Латвии. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает УНН.
"17 августа руководитель Дирекции двусторонних отношений Министерства иностранных дел Илгварс Клява встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Латвии Василием Марковичем, чтобы вручить ноту протеста от имени Латвии в связи с задержанием латвийских граждан и выразить позицию в отношении действий белорусских органов власти", - говорится в заявлении.
Согласно имеющейся в распоряжении МИД страны информации, как указано, правоохранительные органы Республики Беларусь в период с 10 по 13 августа необоснованно задержали двух граждан Латвии, "к которым было применено физическое и психологическое насилие". Министерство иностранных дел Латвии обратилось с требованием к органам власти Беларуси провести полноценное расследование инцидента, призвать виновных к ответственности и проинформировать о результатах расследования.
"Озвучив принципиальную политическую оценку состоявшимся в Республике Беларусь выборам президента, Министерство иностранных дел указало, что выборы 9 августа 2020 года не были свободными и честными. Для разрешения ситуации необходима организация новых выборов президента, которые должна провести Избирательная комиссия Республики Беларусь в новом составе и в присутствии международных наблюдателей", - сказано в заявлении.
Латвийское МИД твёрдо осуждает применение физической силы правоохранительными органами Беларуси против мирных участников акций протеста и требует незамедлительно освободить задержанных протестующих". Необходимо призвать к ответственности и наказать соответствующих должностных лиц, допустивших применение насилия и нарушение прав человека, добавили в ведомстве.
Также Министерство призвало посла Республики Беларусь проинформировать Минск, что "для решения внутренних проблем Беларуси не следует искать внешнего врага". "Попытки представить Балтийские страны и НАТО в качестве враждебных Белоруссии сил могут ещё более ухудшить имеющиеся в настоящий момент сложные отношения с официальным Минском", - говорится в заявлении.
Ранее Литва, Латвия и Эстония призвали провести новые выборы в Беларуси.