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МЗС Латвії вручило ноту протесту Білорусі через затримання своїх громадян

МЗС Латвії вручило ноту протесту Білорусі через затримання своїх громадян

Київ • УНН

 • 10794 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Латвії засудило застосування сили органами влади Білорусі до громадян Латвії. Про це йдеться у заяві МЗС країни, передає УНН.

"17 серпня керівник Дирекції двосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Ілгварс Клява зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь в Латвії Василем Марковичем, щоб вручити ноту протесту від імені Латвії в зв'язку з затриманням латвійських громадян і висловити позицію щодо дій білоруських органів влади", - йдеться у заяві.

Згідно з наявною в розпорядженні МЗС країни інформації, як вказано, правоохоронні органи Республіки Білорусь в період з 10 по 13 серпня необгрунтовано затримали двох громадян Латвії, "до яких було застосовано фізичне і психологічне насильство". Міністерство закордонних справ Латвії звернулося з вимогою до органів влади Білорусі провести повноцінне розслідування інциденту, закликати винних до відповідальності і проінформувати про результати розслідування.

"Озвучивши принципову політичну оцінку виборів президента, що відбулися в Республіці Білорусь, Міністерство закордонних справ вказало, що вибори 9 серпня 2020 року не були вільними і чесними. Для вирішення ситуації необхідна організація нових виборів президента, які повинна провести Виборча комісія Республіки Білорусь в новому складі і в присутності міжнародних спостерігачів", - сказано у заяві.

Латвійське МЗС "твердо засуджує застосування фізичної сили правоохоронцями Білорусі проти мирних учасників акцій протесту і вимагає негайно звільнити затриманих протестувальників". Необхідно закликати до відповідальності і покарати відповідних посадових осіб, які допустили застосування насильства і порушення прав людини, додали у відомстві.

Також Міністерство закликало посла Республіки Білорусь проінформувати Мінськ, що "для вирішення внутрішніх проблем Білорусі не слід шукати зовнішнього ворога". "Спроби представити Балтійські країни і НАТО як ворожі Білорусії сил можуть ще більше погіршити наявні зараз складні стосунки з офіційним Мінськом", - йдеться у заяві.

Раніше Литва, Латвія та Естонія закликали провести нові вибори у Білорусі.

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