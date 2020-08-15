Литва, Латвія та Естонія закликали провести нові вибори у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Латвія, Литва та Естонія закликали провести нові, "вільні та чесні" вибори президента у Білорусі. Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністрів трьох країн Балтії, передає УНН.
"Прем'єр-міністри висловлюють глибоке занепокоєння насильницьким придушенням мирних протестів і політичними репресіями влади проти опозиції після білоруських президентських виборів, які не були ні вільними, ні чесними. Прем'єр-міністри закликають білоруську владу припинити насильство щодо мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий під час протестів. Прем'єр-міністри закликають Республіку Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів", - йдеться у заяві.
Також три прем'єр-міністри закликають ЄС "знайти можливості ввести санкції проти посадових осіб, відповідальних за застосування насильства, не караючи при цьому народ Республіки Білорусь за дії його керівництва".
"Також важливо, щоб ЄС знайшов шляхи і способи надати більшу підтримку білоруському громадянському суспільству, оскільки білоруси заслуговують жити у відкритому і вільному суспільстві", - сказано у заяві.
Раніше Литва та Естонія домовилися відмовитися від електроенергії з білоруської АЕС.
Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.
Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривали кілька днів, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч осіб, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.