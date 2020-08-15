Протести у Білорусі: Литва та Естонія домовилися відмовитися від електроенергії з білоруської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президенти Литви і Естонії Гітанас Науседа і Керсті Кальюлайд під час зустрічі домовилися спільними зусиллями добиватися єдиної позиції Балтійських країн в питанні про відмову купувати електроенергію з БелАЕС. Президенти двох країн пов’язали необхідність в цьому з позицією Росії, передає УНН.
“Росія прагне до поділу Європи та світу на сфери впливу з використанням різних важелів і засобів сили, таких, як дезінформація, історичний ревізіонізм, введення в експлуатацію небезпечної Білоруської АЕС в Островці. Керівники держав домовилися спільними зусиллями добиватися єдиної позиції Балтійських країн в питанні про відмову купувати електроенергію з БелАЕС”, — йдеться в повідомленні пресслужби президента Литви.
Під час зустрічі Науседа також подякував Кальюлайд “за безкомпромісну допомогу при оцінці загрози від БелАЕС”. Також президент Естонії підтримав ініціативу Литви почати дискусію про ситуацію в Білорусі після виборів на вищому інституційному рівні Європейського союзу. Він підтримав скликання позачергової сесії Європейської ради для обговорення цього питання.
Довідка: Білоруська АЕС будується в Гродненській області. Генпідрядником виступає “Атомстройекспорт” (входить в “Росатом”). Вона буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Росія повинна була ввести перший блок БелАЕС в 2018 році, а другий — в 2019-му. Однак не вклалася в терміни.
Як повідомляв міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевіч, перший блок БелАЕС планується повністю ввести в промислову експлуатацію в першому кварталі 2021 року. За його словами, зараз завершуються пусконалагоджувальні роботи, необхідні для запуску першого енергоблоку. У червні президент Олександр Лукашенко говорив, що перший блок атомної електростанції буде введений в експлуатацію “буквально днями”.