Протесты в Беларуси: Литва и Эстония договорились отказаться от электроэнергии с белорусской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС. Президенты двух стран связали необходимость в этом с позицией России, передает УНН.
“Россия стремится к разделению Европы и мира на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, таких, как дезинформация, исторический ревизионизм, ввод в эксплуатацию небезопасной Белорусской АЭС в Островце. Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС”, — говорится в сообщении пресс-службы президенты Литвы.
Во время встречи Науседа также поблагодарил Кальюлайд “за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС”. Также президент Эстонии поддержал инициативу Литвы начать дискуссию о ситуации в Беларуси после выборов на высшем институциональном уровне Европейского союза. Он поддержал созыв внеочередной сессии Европейского совета для обсуждения этого вопроса.
Справка: Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Генподрядчиком выступает “Атомстройэкспорт” (входит в “Росатом”). Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Россия должна была ввести первый блок БелАЭС в 2018 году, а второй — в 2019-м. Однако не уложилась в сроки.
Как сообщал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. По его словам, сейчас завершаются пусконаладочные работы, необходимые для запуска первого энергоблока. В июне президент Александр Лукашенко говорил, что первый блок атомной электростанции будет введен в эксплуатацию “буквально днями”.