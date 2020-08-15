Литва, Латвия и Эстония призвали провести новые выборы в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Латвия, Литва и Эстония призвали провести новые, "свободные и честные" выборы президента в Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров трех стран Балтии, передает УНН.
"Премьер-министры выражают глубокую озабоченность насильственным подавлением мирных протестов и политическими репрессиями властей против оппозиции после белорусских президентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными. Премьер-министры призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и тех, кто был задержан в ходе протестов. Премьер-министры призывают Республику Беларусь провести свободные и честные президентские выборы, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей", - говорится в заявлении.
Также три премьер-министра призывают ЕС "найти возможности ввести санкции против должностных лиц, ответственных за применение насилия, не наказывая при этом народ Республики Беларусь за действия его руководства".
"Также важно, чтобы ЕС нашел пути и способы оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе", - сказано в заявлении.
Ранее Литва и Эстония договорились отказаться от электроэнергии с белорусской АЭС.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.