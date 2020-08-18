Путін і Макрон обговорили ситуацію у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких глави держав обговорили ситуацію у Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Кремля.
"З ініціативи французької сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - йдеться у повідомленні.
Так, зазначається, що під час обговорення ситуації, що загострилася у Білорусі, Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і чинення тиску на білоруське керівництво.
"Від обох сторін висловлена зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні проблем, що виникли", - йдеться у повідомленні.
Також сторони обмінялися думками про ситуацію у Лівії і домовилися про подальші контакти на різних рівнях.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, а "проти всіх" проголосувало близько 4,6% виборців. Після цього у Білорусі вже другий тиждень тривають протести.