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Путін і Макрон обговорили ситуацію у Білорусі

Путін і Макрон обговорили ситуацію у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких глави держав обговорили ситуацію у Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Кремля.

"З ініціативи французької сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначається, що під час обговорення ситуації, що загострилася у Білорусі, Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і чинення тиску на білоруське керівництво.

"Від обох сторін висловлена ​​зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні проблем, що виникли", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обмінялися думками про ситуацію у Лівії і домовилися про подальші контакти на різних рівнях.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, а "проти всіх" проголосувало близько 4,6% виборців. Після цього у Білорусі вже другий тиждень тривають протести.

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