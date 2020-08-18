Путін проінформував Лукашенко про переговори з Меркель і Макроном

"Володимир Путін проінформував білоруського колегу про його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі", - пише агентство.

Нагадаємо, раніше сьогодні Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сьогодні відбулась і розмова Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Обидві розмови стосувалися ситуації в Білорусі.