Путін проінформував Лукашенко про переговори з Меркель і Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У вівторок відбулася телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським колегою Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Володимир Путін проінформував білоруського колегу про його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Еммануелем Макроном в частині, що стосується ситуації в Білорусі", - пише агентство.
Нагадаємо, раніше сьогодні Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Сьогодні відбулась і розмова Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Обидві розмови стосувалися ситуації в Білорусі.