Путин проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во вторник состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - пишет агентство.
Напомним, ранее сегодня Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня состоялся и разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обе беседы касались ситуации в Беларуси.