Лукашенко попросив Путіна передати Меркель прохання не втручатися у справи Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін наразі координують свої дії в рамках Союзної держави і Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Лукашенко попросив Путіна передати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель прохання не втручатися у внутрішні справи Білорусі. Про це заявила прессекретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Зараз йдуть консультації президентів Білорусії та Росії. Глави держав координують свої дії, у першу чергу в рамках укладених договорів. Це і Союзна держава, і ОДКБ", - повідомила Ейсмонт.
Прессекретар також зазначила, що між лідерами країн відбулося кілька телефонних дзвінків, "в тому числі сьогодні".
Як вказано, Лукашенко попросив Путіна передати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель прохання не втручатися у внутрішні справи Білорусі. За її словами, білоруський президент на даному етапі не бачить необхідності у розмові з Меркель.
"Яким може бути від неї (розмови – ред.) ефект? Швидше за все, негативним, адже на сьогодні головне, чого ми хочемо, - щоб Захід не підтримував тих, хто дестабілізує ситуацію в Білорусі. Виходячи з цього, президент нашої країни попросив свого російського колегу передати пані Меркель, щоб Німеччина та й вся Західна Європа не втручалася у внутрішні справи Білорусі, як це відбувається зараз", - зазначила Ейсмонт.
Довідка: в статті номер 4 Договору про колективну безпеку ОДКБ, зокрема, вказується, що якщо одна з держав організації піддасться агресії з боку будь-якої країни або групи країн, це буде розглядатися як акт агресії проти всіх членів ОДКБ. Всі держави ОДКБ нададуть постраждалій країні-учасниці необхідну допомогу, в тому числі військову.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Росія при першому запиті надасть допомогу в справі забезпечення безпеки його країни в разі зовнішньої загрози. Глава Білорусі уточнив, що "йдеться про військову складову" за договором з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ.
Крім того, нагадаємо, Лукашенко і Путін домовилися про спільне реагування на загострення ситуації в Білорусі.
Також нагадаємо, що 18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі. Відбулася і розмова Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після цього президент РФ проінформував Лукашенка про переговори з Меркель і Макроном.