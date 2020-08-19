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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Беларуси

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12097 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин пока координируют свои действия в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лукашенко попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров. Это и Союзное государство, и ОДКБ", - сообщила Эйсмонт.

Пресс-секретарь также отметила, что между лидерами стран произошло несколько телефонных звонков, "в том числе сегодня".

Как указано, Лукашенко попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. По ее словам, белорусский президент на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.

"Каким может быть от него (разговора - ред.) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, - чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", - отметила Эйсмонт.

Справка: в статье номер 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ, в частности, указывается, что если одно из государств организации подвергнется агрессии со стороны какой-либо страны или группы стран, это будет рассматриваться как акт агрессии против всех членов ОДКБ. Все государства ОДКБ предоставят пострадавшей стране-участнице необходимую помощь, в том числе военную.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней угрозы. Глава Беларуси уточнил, что "речь идет о военной составляющей" по договору с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Кроме того, напомним, Лукашенко и Путин договорились о совместном реагировании на обострение ситуации в Беларуси.

Также напомним, что 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во вторник провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси. Состоялся и разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого президент РФ проинформировал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном.

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